Задержанный в ЛНР сотрудник миссии ОБСЕ признался в госизмене

Сотрудника ОБСЕ задержали в ЛНР по подозрению в госизмене. Он признался, что передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, сообщило Министерство госбезопасности ЛНР.

Фигурантом дела стал местный житель Михаил Петров, который работал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Какие именно сведения и для какой страны он собирал, в ведомстве не уточнили.

Правоохранителям также удалось вычислить причастных к подрыву автомобиля в 2017 году, в котором погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Теракт организовали военнослужащие Вооруженных сил Украины для того, чтобы устранить гражданина России из числа сотрудников миссии.

Факты шпионажа со стороны сотрудников ОБСЕ в Донбассе ранее возмутили первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского. Он был удивлен тем, что такая авторитетная международная организация может заниматься сбором информации в таких целях.