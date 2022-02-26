Задержанный в Ла-Манше российский сухогруз прибыл в порт

Российский сухогруз, который задержали в проливе Ла-Манш, прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер. Это следует из данных сайта Marine Traffic, отслеживающего передвижения судов.

Судя по этим данным, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.

Ранее посольство РФ во Франции сообщало о задержании сухогруза в Ла-Манше. Звонок от капитана сухогруза поступил 26 февраля, .

Сообщалось, что торговое судно принадлежит подпавшему под санкции «ПСБ Лизинг», однако в пресс-службе Промсвязьбанка эти данные опровергли. Судно «было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга», уточнил RT.

Формальной причиной задержания стал таможенный досмотр.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе в 05:30 24 февраля. Он уточнил, что оккупация украинских территорий не планируется.

После этого в ЕС договорились о введении дополнительных санкций против России. Озвучивалось, что ограничения будут экономическими и персональными, затронут финансовый и транспортный секторы.

Позже Евросоюз ввел санкции против Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей России. По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, эти ограничения «ничего не изменят».