Мир 26 августа 2023, 19:03 Задержанный в Финляндии россиянин не обращался в посольство до конца августа РИАН: задержанный в Финляндии россиянин не обращался в посольство до 23 августа Pxhere

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Россиянин, задержанный в Финляндии, лично не обращался в российское посольство вплоть до 23 августа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство уточнило, что у мужчины при этом была возможность пользоваться телефоном.

Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) остановили в аэропорту Хельсинки-Вантаа в июле при попытке улететь в Ниццу. В конце августа его перевели в тюрьму. Как заявили правоохранительные органы Финляндии, поначалу им не было известно, что мужчину разыскивают на Украине.

Россиянина заподозрили в «террористических преступлениях». Он якобы возглавлял диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич», участвовавшую в боях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР восемь-девять лет назад. Мужчина не признал вину.

Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. При этом его адвокат рассказал, что тот собрался попросить убежища в Финляндии.

Дипломаты России добились получения консульского доступа к задержанному и должны встретиться с ним в ближайшие дни.

Ранее в Латвии задержали шеф-редактора издания «Sputnik Литва» Марата Касема, приехавшего по семейным обстоятельствам. Под подписку из тюрьмы его отпустили только через несколько месяцев. Касем покинул страну, опасаясь возобновления уголовного преследования.