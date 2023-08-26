26 августа 2023, 19:03
Задержанный в Финляндии россиянин не обращался в посольство до конца августа
РИАН: задержанный в Финляндии россиянин не обращался в посольство до 23 августа
Россиянин, задержанный в Финляндии, лично не обращался в российское посольство вплоть до 23 августа. Об этом сообщило РИА «Новости».
Агентство уточнило, что у мужчины при этом была возможность пользоваться телефоном.
Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) остановили в аэропорту Хельсинки-Вантаа в июле при попытке улететь в Ниццу. В конце августа его перевели в тюрьму. Как заявили правоохранительные органы Финляндии, поначалу им не было известно, что мужчину разыскивают на Украине.
Россиянина заподозрили в «террористических преступлениях». Он якобы возглавлял диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич», участвовавшую в боях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР восемь-девять лет назад. Мужчина не признал вину.
Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. При этом его адвокат рассказал, что тот собрался попросить убежища в Финляндии.
Дипломаты России добились получения консульского доступа к задержанному и должны встретиться с ним в ближайшие дни.
Ранее в Латвии задержали шеф-редактора издания «Sputnik Литва» Марата Касема, приехавшего по семейным обстоятельствам. Под подписку из тюрьмы его отпустили только через несколько месяцев. Касем покинул страну, опасаясь возобновления уголовного преследования.
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