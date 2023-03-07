07 марта 2023, 18:44
Задержанный в Белоруссии диверсант действовал по приказу СБУ
Задержанный в Белоруссии украинский диверсант признался, что работал на СБУ
Задержанный в Белоруссии диверсант, который имеет украинское гражданство, рассказал о причастности к Службе безопасности Украины (СБУ). Кадры с допроса показали на телеканале ОНТ.
Подозреваемый в попытке диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии отметил, что работал на СБУ.
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«Я работал с СБУ, [город] Киев», — сказал он.
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Мужчина представился Николаем Швецом и отметил, что родился в 1993 году. Имя украинское гражданство, он «по российскому паспорту» проехал на территорию России. Из страны он перебрался в Белоруссию. Подозреваемый во время допроса сознался, что 26 февраля при попытке совершения диверсии против самолета на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.
Президент республики — члена Союзного государства Александр Лукашенко заявил, что при попытке диверсии украинцу помогали представители белорусской оппозиции. По его словам, всего по подозрению в причастности к организации преступления в республике задержали более 20 человек. Остальные соучастники диверсии прячутся за границей, добавил он.
Белоруссия
СБУ
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