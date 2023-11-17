Мир 17 ноября 2023, 11:55 Задержанный в Баку мужчина пытался взорвать посольство Израиля Ynet: вооруженное нападение на посольство Израиля в Баку совершил иранец

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Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали в Баку вооруженного мужчину, который готовил теракт в посольстве Израиля. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным СМИ, подозреваемый имел иранское происхождение. Он попытался пронести в диппредставительство оружие, но силовики его остановили. Суд арестовал мужчину на четыре месяца.

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Это не первая попытка теракта в иностранных посольствах. Четыре месяца назад в Азербайджане задержали гражданина Афганистана, который пытался купить взрывчатку и огнестрельное оружие. Против него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и публичных призывах к терроризму.

По информации издания, 16 ноября теракт пытались совершить в Токио: у входа в израильское посольство разбился автомобиль. Машина протаранила КПП, из-за чего пострадал один полицейский. Японские правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который являлся участником радикальной организации.

Взрыв возле посольства Израиля также зафиксировали в октябре в Никосии. Кипрская полиция задержала четырех человек сирийского происхождения за изготовление бомбы.