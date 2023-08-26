Мир 26 августа 2023, 12:54 Задержанный по запросу Украины россиянин попросит убежища в Финляндии — СМИ Yle: задержанный по запросу Киева россиянин попробует найти убежище в Финляндии Bodo Schackow/dpa/globallookpress

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Россиянин, которого задержали в Финляндии по запросу Украины, попробует попросить убежища в республике. Об этом рассказал адвокат задержанного телерадиоканалу Yle.

Мужчина отрицает свою вину. В заседании суда он участвовал по видеосвязи. Задержанный включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США, украинская сторона добивается его выдачи.

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«Финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства.

Однако пока ответа не было. Консульский отдел поддерживает контакты с адвокатом и родными задержанного и всячески пытается помочь.

Тридцатишестилетнего мужчину задержали за то, что он якобы возглавлял диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич». Россиянина подозревают в «террористических преступлениях».

Ранее служба государственной безопасности Латвии задержала четырех местных жителей по подозрению в связях с Россией. Уголовное дело возбудили еще в начале августа за «оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики».