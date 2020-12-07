По данным НТВ, прокурор отказался от обвинений в адрес журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. По предварительным данным, в ближайшее время их депортируют в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе в Стамбуле задержали двух журналистов телеканала НТВ и одного гражданина Турции. По неофициальному сообщению турецкого МИД, у россиян не было разрешения на съемку, которую они вели в районе, где производят боевые беспилотники Baykar Savunma.

Потом стало известно, что Петрушко и Малышкина могут обвинить в шпионаже. Их дело сразу передали в суд.