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    10 августа 2020, 21:07

    Задержанных в Минске журналистов Daily Storm и Семена Пегова освободили

    Арина Гудилова

    Российского журналиста Семена Пегова, задержанного в Белоруссии, освободили. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии.
    Задержанных в Минске журналистов Daily Storm и Семена Пегова освободили

    По его словам, Пегов уже во вторник сможет вернуться в Россию.

    Создателя WarGonzo Семена Пегова и несколько других журналистов задержали при освещении беспорядков в Белоруссии. Исходя из опубликованного видео, он без сознания во время задержания. До недавнего времени он не выходил на связь.

    Журналисты Daily Storm Старков и Ласенко, ранее задержанные милицией, тоже на свободе, сообщило РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала Baza, в МВД Белоруссии ему грозил срок до восьми лет. Его обвинили в участии в «несанкционированном митинге».

    Глава МИД Сергей Лавров взял ситуацию с задержанием российских журналистов под свой личный контроль. Он обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем по телефону их дальнейшую судьбу.

    Новости SMI.FM