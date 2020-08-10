Задержанных в Минске журналистов Daily Storm и Семена Пегова освободили

Российского журналиста Семена Пегова, задержанного в Белоруссии, освободили. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии.

По его словам, Пегов уже во вторник сможет вернуться в Россию.

Создателя WarGonzo Семена Пегова и несколько других журналистов задержали при освещении беспорядков в Белоруссии. Исходя из опубликованного видео, он без сознания во время задержания. До недавнего времени он не выходил на связь.

Журналисты Daily Storm Старков и Ласенко, ранее задержанные милицией, тоже на свободе, сообщило РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Baza, в МВД Белоруссии ему грозил срок до восьми лет. Его обвинили в участии в «несанкционированном митинге».

Глава МИД Сергей Лавров взял ситуацию с задержанием российских журналистов под свой личный контроль. Он обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем по телефону их дальнейшую судьбу.