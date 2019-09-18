  • Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР стало в 2 раза больше

    18 сентября 2019, 15:10

    Дарья Бунякова

    Российские пограничники задержали еще 81 браконьера, которые промышляли в Японском море. Таким образом всего удалось пресечь незаконную деятельность 161 северокорейского моряка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
    Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР стало в 2 раза больше

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    «Пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — сказано в сообщении.

    В ведомстве отметили, что некоторые браконьеры получили травмы, но медики уже оказали им всю необходимую помощь. Кроме того, пострадали четыре сотрудника пограничного управления. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничто не угрожает.

    Всех северокорейцев и судна конвоируют в порт Находки, где шхуны осмотрят, а иностранцам зададут ряд вопросов.

    Задержание судов КНДР произошло 17 сентября в российских водах Японского моря. Пограничники увидели браконьеров и начали задержание первой шхуны, где был 21 член экипажа. Позже моряки второго судна начали вооруженное сопротивление. В итоге нарушителей задержали и возбудили уголовное дело о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».