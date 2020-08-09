Минские правоохранители задержали журналистов телеканала «Дождь» за отсутствие аккредитации. Теперь их попросят покинуть республику, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Они находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Белоруссии», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря.

Он подчеркнул, что белорусская сторона находится в конструктивном контакте с российскими коллегами. Те, в свою очередь, активно интересуются инцидентом с задержанием граждан страны.

«Вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте», — заявил Глаз.

По его словам, задержание произошло из-за того, что журналисты нарушили закон, работая без аккредитации. Он отметил, что предвзятости в связи со страной, на которую работают представители СМИ, быть не может. Всего в Белоруссии сейчас находятся 300 иностранных журналистов, которые беспрепятственно работают.

«На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется. В этой связи подчеркну, что Белоруссию — не проходной двор, а государство, где работают законы», — заключил пресс-секретарь МИД республики.

Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске 9 августа. В этот день в Белоруссии проходят выборы президента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопросом задержания начали заниматься сотрудники посольства России в Минске. Кроме того, во время выборов задержали стрингеров видеоагентства Ruptly. Они уже более 10 часов не выходят на связь.