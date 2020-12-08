Задержанные в Турции журналисты НТВ возвратились в Россию

Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, которых задержали в Турции, вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Представители НТВ отметили, что с репортерами все в порядке.

«Наши коллеги, сотрудники программы „Центральное телевидение“ Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве», — говорится на сайте канала.

Они прилетели в российскую столицу ночным рейсом. НТВ поблагодарил МИД России, посольство РФ в Анкаре, генконсульство в Стамбуле, а также всех коллег из СМИ за помощь.

Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение». Они в начале декабря отправились в командировку в Турцию, 3-го числа их, а также еще гражданку этой страны задержали в Стамбуле.

По неофициальной информации, они не получили аккредитацию на съемки, но работали без разрешения в районе, где находится производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Позже СМИ писали, что россиянам могут предъявить обвинения в шпионаже. Журналистов доставили в суд Стамбула. Одна турецкая сторона в итоге отказалась от своих обвинений. Россиян 7 декабря освободили и депортировали на родину.