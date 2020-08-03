Он отметил, что об этом сами задержанные россияне рассказали в беседе с дипломатами.

«В данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных», — отметил он.

Плетнев заявил, что задержанные оказались в очень сложном положении, когда их обвинили в уголовном преступлении. Поэтому они не могли сориентироваться, что отвечать на вопросы следователей, чтобы не вызвать сомнений или подозрений. Так он прокомментировал слова председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича о противоречивых показаниях россиян.

Консул особо отметил, что никаких запрещенных к провозу предметов у задержанных не нашли. В их багаже была только одежда, предметы личной гигиены и лекарства.

Белорусские силовики в ночь на минувшую среду, 29 июля, задержали более тридцати россиян, которых назвали сотрудниками частной военной компании. Их заподозрили в подготовке массовых беспорядков. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Терроризм».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что задержанные в Белоруссии действительно россияне. Но при этом отметил, что информации о каких-либо противоправных действиях с их стороны Минск не предоставил. Представитель Кремля заявил, что рассчитывает на объяснения со стороны Белоруссии и освобождение задержанных.