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    03 августа 2020, 14:39

    Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Латинскую Америку — консул

    Анатолий Минкин

    Конечной точкой задержанных в Белоруссии россиян было одно из государств Латинской Америки. Из Минска, где они находились транзитом, они планировали попасть в Стамбул, откуда они должны были улететь дальше. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев.
    Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Латинскую Америку — консул

    Он отметил, что об этом сами задержанные россияне рассказали в беседе с дипломатами.

    «В данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных», — отметил он.

    Плетнев заявил, что задержанные оказались в очень сложном положении, когда их обвинили в уголовном преступлении. Поэтому они не могли сориентироваться, что отвечать на вопросы следователей, чтобы не вызвать сомнений или подозрений. Так он прокомментировал слова председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича о противоречивых показаниях россиян.

    Консул особо отметил, что никаких запрещенных к провозу предметов у задержанных не нашли. В их багаже была только одежда, предметы личной гигиены и лекарства.

    Белорусские силовики в ночь на минувшую среду, 29 июля, задержали более тридцати россиян, которых назвали сотрудниками частной военной компании. Их заподозрили в подготовке массовых беспорядков. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Терроризм».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что задержанные в Белоруссии действительно россияне. Но при этом отметил, что информации о каких-либо противоправных действиях с их стороны Минск не предоставил. Представитель Кремля заявил, что рассчитывает на объяснения со стороны Белоруссии и освобождение задержанных.

    Новости SMI.FM