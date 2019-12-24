Задержанные японские суда освободили на Курилах

Кроме того, суд освободил и капитанов этих судов.

«23 декабря капитаны пяти морских японских судов («Оотомо Мару 38», «Сейсе Мару 62»,"Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55») признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 8.17 КоАП России», — рассказали в пресс-службе.

Суд постановил, что граждане Японии незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Капитанов обязали выплатить штраф в размере 6,4 миллиона рублей и отпустили. Арестованные 18 декабря суда уже вышли из морского терминала Южно-Курильска на острове Кунашир.

Пять японских судов задержали 17 декабря в районе архипелага Хабомаи на юге Курил. Российские пограничники заметили несоответствие между данными судового журнала и реальным количеством выловленного краба. После этого инцидента генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио считает неприемлемым задержание своих рыболовных судов, а японский МИД потребовал скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки.