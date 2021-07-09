Задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити

Граждане США, которые были задержаны по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, на допросе рассказали, что у них не было цели его убивать. Они должны были арестовать главу государства по ордеру следственного судьи.

По подозрению в убийстве задержали двух американцев гаитянского происхождения — Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Об этом сообщила местная газета Nouvelliste со ссылкой на судью, участвующего в следствии.

«По их словам, они были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — сообщило издание.

Джеймс Солаж рассказал, что работу нашел по интернету, месяц назад он приехал на Гаити. Другие наемники находились на острове три месяца перед убийством.

Судья сообщил изданию, что при обыске автомобилей подозреваемых были найдены огнестрельное оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, которая была установлена в доме Моиза, а также чековую книжку его супруги.

Ранее полиция Гаити сообщила, что установила личность 28 человек, причастных к вооруженному нападению. Среди них 26 колумбийцев. Министр обороны Колумбии отметил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных южноамериканской страны. Семь человек были ликвидированы во время полицейской операции.

В посольстве Тайваня сообщили, что на территории дипмиссии задержали 11 подозреваемых.