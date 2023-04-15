Мир 15 апреля 2023, 20:32 Задержанную за шпионаж россиянку отпустили на свободу в Швеции Прокуратура Швеции отпустила задержанную за промышленный шпионаж россиянку РИА «Новости»

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Прокуратура Швеции освободила россиянку, задержанную днем ранее по подозрению в промышленном шпионаже. Достаточных оснований для ее задержания не нашлось, сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре указали на ослабление подозрений в отношении россиянки и приняли решение о ее освобождении.

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Останавливать следственные действия ведомство не стало, как и необходимые дополнительные мероприятия.

Известно, что россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе Preem в Гетеборге. После того как ее задержали, на допрос вызвали несколько человек. Правоохранители также провели обыски.

В Финляндии центральная криминальная полиция потребовала арестовать трех человек, заподозрив их в сливе секретных данных и разглашении гостайны. По версии ведомства, подозреваемые публиковали сведения в соцсетях.