Задержанную в Россию за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку потребовали вернуть на родину

Чемпион «Формулы-1» гонщик Льюис Хэмилтон потребовал вернуть на родину задержанную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков, об этом сообщило РИА «Новости».

«Более 100 дней. Мы должны вернуть ее домой», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Грайнер задержали в Шереметьево в феврале. Служебная собака таможни обнаружила в багаже прилетевшей из Нью-Йорка баскетболистки вейпы, заполненный жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это наркосодержащее «гашишное масло». Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, суд арестовал спортсменку до 18 июня. Статья о контрабанде наркотических средств предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева отметила, что американское правительство не заинтересовано в обмене Грайнер на Виктора Бута. Меркачева заявила, что Бут для Америки «слишком крупная рыба», чтобы менять его на баскетболистку.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.