Посольству России в Иране не подтвердили скорое освобождение журналистки Юлии Юзик. Россиянку задержали в Тегеране по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

«Посол встречался [по вопросу о задержании россиянки], доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — цитирует РИА «Новости» слова Ганенко.

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Ранее МИД России вызвал иранского посла в РФ Мехди Санаи для обсуждения сложившейся ситуации с задержанием россиянки. Во время встречи он заверил, что россиянку в скором времени освободят.

Юлию Юзик задержали в иранском отеле бойцы Корпуса Стражей Исламской революции. Она прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее отобрали паспорт и пообещали вернуть в день вылета из страны.

Россиянку обвиняют в шпионаже и причастности к израильским спецслужбам. Как сообщал бывший супруг журналистки Борис Войцеховский, она действительно была в Израиле 10 лет назад. Там она работала над своим репортажем.