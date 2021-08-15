Британцу Дэвиду Смиту, задержанному в ФРГ по подозрению в работе на российскую разведку, может грозить тюремный срок до десяти лет. Он был сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Разведданые он начал «сливать» Москве не позднее ноября 2020 года.

Об этом сообщило немецкое издание Bild. По данным РИА «Новости», западная пресс уже выяснила, что он был женат на украинке Светлане Макогоновой. Свадьба состоялась в шотландском графстве Эр в 2002 году. Затем пара переехала в Западный Сассекс. Позже, из-за финансовых проблем, они перебрались к Германию. В 2020 году Светлана «внезапно» ушла от мужа.

Британца задержали 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург). У него дома и на работе прошли обыски.