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    15 августа 2021, 00:41

    Задержанному за шпионаж для России британцу грозит 10 лет — СМИ

    Анастасия Кукова

    Британцу Дэвиду Смиту, задержанному в ФРГ по подозрению в работе на российскую разведку, может грозить тюремный срок до десяти лет. Он был сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Разведданые он начал «сливать» Москве не позднее ноября 2020 года.

    Задержанному за шпионаж для России британцу грозит 10 лет — СМИ

    Об этом сообщило немецкое издание Bild. По данным РИА «Новости», западная пресс уже выяснила, что он был женат на украинке Светлане Макогоновой. Свадьба состоялась в шотландском графстве Эр в 2002 году. Затем пара переехала в Западный Сассекс. Позже, из-за финансовых проблем, они перебрались к Германию. В 2020 году Светлана «внезапно» ушла от мужа.

    Британца задержали 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург). У него дома и на работе прошли обыски.