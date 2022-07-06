Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго грозит пожизненный срок

Задержанному по делу о стрельбе в Хайленд-Парке Роберту Кримо предъявили обвинения в семи убийствах. Молодому человеку грозит пожизненный срок. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт.

«Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений», — привело РИА «Новости» слова Райнхардта, сказанные им на пресс-конференции.

По словам генерального прокурора штата, в случае признания Кримо виновным, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. По словам правоохранителя, преступление было тщательно спланированным.

Райнхардт добавил, что в среду, 6 июля, прокуратура обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог.

В День независимости США 4 июля в штате Иллинойс с крыши местного магазина 22-летний молодой человек открыл огонь по участникам традиционного праздничного парада. По последним данным, жертвами стали семь человек, 24 получили ранения. После непродолжительной погони полиции удалось задержать подозреваемого.