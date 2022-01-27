Задержанного за фото блогера Котова освободили в Каире

Российского фотографа и блогера Арсения Семеного (в Сети известен как Арсений Котов) освободили из полиции Каира. Ранее его задержали за конфликт с местными жителями из-за фото. Уладить ситуацию удалось благодаря усилиям дипломатов.

Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России в Египте.

«Усилиями сотрудников посольства России в Египте удалось добиться освобождения из-под стражи нашего соотечественника Арсения Семеного (в социальных сетях — А. Котов), ранее задержанного египетскими правоохранительными органами… Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что блогер Котов оказался ввязанным в драку, которую начал египтянин. По предварительным данным, все дело было в том, что россиянин сфотографировал его супругу — по крайней мере, именно так показалось жителю Египта. Потом к избиению Котова подключились еще двое знакомых нападавшего.

В российской дипмиссии указали, что в этом квартале действительно есть нетерпимость от местных жителей к попыткам иностранцев запечатлеть подробности их жизни на фото и видео. В результате россиянина задержали и доставили в полицейское отделение. Россия после этого направила ноту протеста в Министерство иностранных дел Египта.