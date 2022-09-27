Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили — СМИ | 360°

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Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили — СМИ

РИА «Новости»: задержанного во Владивостоке японского консула Тацунори отпустили

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Японского консула Мотоки Тацунори, которого задержали за сбор секретных сведений во Владивостоке, отпустили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Его отпустили», — привело агентство слова своего собеседника.

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О задержании Мотоки Тацунори стало известно 26 сентября. Японский консул был задержан с поличным при получении за деньги «сведений ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также указывается, что Тацунори хотел купить информацию о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

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Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам. А сам дипломат был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом. На опубликованном ФСБ видео Тацунори признал вину в нарушении законодательства России.

Как сообщили японские СМИ, после сообщений о задержании Тацунори российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД страны, где ему «заявлен решительный протест с требованием официальных извинений», отметило агентство.

Япония

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