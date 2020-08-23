Задержанного в России бывшего белорусского силовика вернули на родину

По словам защитника, в дежурной части полиции Пскова сказали, что претензий к Остаповичу не имеют.

«Его высадили в Белоруссии и сказали в Россию больше не возвращаться», — рассказал адвокат.

Андрей Остапович работал следователем в Минске. После начавшихся в стране несанкционированных акций протеста он публично объявил о своем уходе. Свое решение он аргументировал тем, что руководство Следственного комитета Белоруссии нарушило условия контракта. Также он сообщил об избитых участниках антиправительственных акций.

Уволившегося следователя задержали в минувшую пятницу, 21 августа, в псковской гостинице «Рижская». По словам его адвоката, поговорить с задержанным ему не дали.

«По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверное, будет пандемия рассматриваться», — заявил защитник.

Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции протеста перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками ОМОН. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен участников — как протестующие, так и правоохранители. На этой неделе несанкционированные акции продолжаются, но проходят мирно.