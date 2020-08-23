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    23 августа 2020, 14:00

    Задержанного в России бывшего белорусского силовика вернули на родину

    Анатолий Минкин

    Российские полицейские вернули в Белоруссию бывшего следователя республиканского СК Андрея Остаповича. Накануне его задержали в Пскове, откуда он пытался попасть в Латвию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вячеслава Головина.
    Задержанного в России бывшего белорусского силовика вернули на родину

    По словам защитника, в дежурной части полиции Пскова сказали, что претензий к Остаповичу не имеют.

    «Его высадили в Белоруссии и сказали в Россию больше не возвращаться», — рассказал адвокат.

    Андрей Остапович работал следователем в Минске. После начавшихся в стране несанкционированных акций протеста он публично объявил о своем уходе. Свое решение он аргументировал тем, что руководство Следственного комитета Белоруссии нарушило условия контракта. Также он сообщил об избитых участниках антиправительственных акций.

    Уволившегося следователя задержали в минувшую пятницу, 21 августа, в псковской гостинице «Рижская». По словам его адвоката, поговорить с задержанным ему не дали.

    «По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверное, будет пандемия рассматриваться», — заявил защитник.

    Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции протеста перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками ОМОН. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен участников — как протестующие, так и правоохранители. На этой неделе несанкционированные акции продолжаются, но проходят мирно.

    Новости SMI.FM