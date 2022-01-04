Задержанного в Италии украинского режиссера Лавренчука заочно арестовали в России

Украинского режиссера Евгения Лавренчука заочно арестовали в России по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича», — заявили ТАСС в суде.

Собеседник агентства уточнил, что украинца обвиняют в крупном мошенничестве. При этом в суде не стали раскрывать детали дела. Решение о заочном аресте режиссера приняли еще летом 2020 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Олег Николаенко сообщил, что Лавренчука задержали в Неаполе по запросу России. Режиссер находится под стражей с 17 декабря. Ему предоставили адвоката, а генеральное консульство взяло дело на особый контроль.

Как уточняла администратор группы в Facebook Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий, Лавренчука задержали во время транзитного рейса во Львов. Сейчас в Италии рассматривают запрос об экстрадиции украинца в Россию. Лавренчук является главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета.