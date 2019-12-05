Задержанного на Украине члена «Единой России» отпустили

Член партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый, которого накануне задержали в Херсонской области Украины, вышел на свободу. Прекращено ли его преследование, неизвестно.

Об освобождении Кучерявого РИА «Новости» сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили», — пояснил омбудсмен.

Член «Единой России» задержан в Херсонской области — СБУ Подробнее

Он заметил, что не обладает информацией, отпустили ли политика под подписку о невыезде или освободили по прекращению преследования.

Член севастопольского отделения партии «Единая Россия» задержали 4 декабря. В СБУ отметили, что против него возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. Санкции по этой статье подразумевают лишение свободы сроком до пяти лет. Украинские силовики назвали Кучерявого «активным сторонником аннексии Крыма».

В «Единой России» случившееся назвали провокацией. В рабочей группе по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ подчеркнули, что инцидент отрицательно повлияет на отношения Москвы и Киева и усложнит их еще больше.