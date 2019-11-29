Задержанная в Севастополе шпионка оказалась служащей Черноморского Флота

Украинскую шпионку задержали за госизмену в Крыму. Женщина является гражданской России и служит на Черноморском Флоте. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — цитирует Белика РИА «Новости».

Украинскую шпионку задержали в Севастополе Подробнее

О задержании девушки стало известно 29 ноября. Как стало известно ранее, она была завербована Главным управлением разведки Минобороны Украины. Подозреваемая в шпионаже собирала секретную информацию о российских военных.

На украинскую шпионку завели уголовное дело и теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.