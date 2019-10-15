Задержанная в Минске Анна Богачева вышла на свободу

«Российская гражданка Анна Богачева, о „ситуации“ с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — указано в сообщении ведомства.

СМИ: россиянку задержали в Минске по делу о «вмешательстве» в американские выборы Подробнее

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что Богачеву задержали 13 октября в минской гостинице по запросу Вашингтона.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер несколько лет расследовал дело о предполагаемом российском «вмешательстве» в выборы американского президента.

Никаких прямых доказательств в ходе расследования не нашли, но в докладе есть информация, что Россия могла оказывать влияние на голосование через социальные сети.

Богачева попала в список из 13 россиян, которых американская сторона подозревает в этом «вмешательстве».