Задержанная в Минске Анна Богачева вышла на свободу
«Российская гражданка Анна Богачева, о „ситуации“ с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — указано в сообщении ведомства.
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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что Богачеву задержали 13 октября в минской гостинице по запросу Вашингтона.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер несколько лет расследовал дело о предполагаемом российском «вмешательстве» в выборы американского президента.
Никаких прямых доказательств в ходе расследования не нашли, но в докладе есть информация, что Россия могла оказывать влияние на голосование через социальные сети.
Богачева попала в список из 13 россиян, которых американская сторона подозревает в этом «вмешательстве».