Задержания участников воскресного марша начались в центре Минска

Правоохранители применили водомет для разгона собравшихся. Видео с места событий опубликовал сайт Tyt.by.

Все основные точки сбора сторонников оппозиции в Минске оцепили. Там установили металлические конструкции, а по периметру выставили караулы правоохранителей. На соседних улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки.

Также известно о перекрытых подземных переходах на площадь Независимости. На Октябрьской площади, где находится Дворец Республики, прибыло несколько автомобилей с военными. Около стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку.

Для охраны резиденции президента Александра Лукашенко туда подогнали бронетехнику. Корреспондент «Интерфакса» сообщил о 10 БТР, которые въехали на территорию Дворца независимости. Там же припаркованы военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.

Несанкционированные протестные акции в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Каждое воскресенье на улицы выходят несогласные с результатами прошедших в стране президентских выборов. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что протестом руководят из других стран.