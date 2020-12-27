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    27 декабря 2020, 16:17

    Задержания начались на локальных протестах в Минске

    Дарья Бунякова

    Минские правоохранители начали задерживать участников локальных акций протеста в городе. При этом централизованного сбора сторонников оппозиции не наблюдается, сообщил портал «Наша нива» со ссылкой на очевидцев.
    Задержания начались на локальных протестах в Минске

    По информации сайта, задержания протестующих прошли в районе «Сокол». Также милицейские задержали людей в районах «Зеленый луг» и «Серебрянка». Сами правоохранители пока не прокомментировали эти данные.

    В это воскресенье в Минске не было централизованных акций протеста. При этом утром жители стали собираться в отдельных районах города. Марши устраивали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Как уточнил портал tut.by со ссылкой на очевидцев, значительное число силовиков и спецтехники находятся сейчас у резиденции президента.

    Ранее МВД Белоруссии создало базу участников несанкционированных акций протеста. Митинги продолжаются в стране с августа, когда были объявлены результаты выборов президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Несогласные стали выходить на улицы и требовать его отставки, а также проведения повторных выборов.