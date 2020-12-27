Задержания начались на локальных протестах в Минске

По информации сайта, задержания протестующих прошли в районе «Сокол». Также милицейские задержали людей в районах «Зеленый луг» и «Серебрянка». Сами правоохранители пока не прокомментировали эти данные.

В это воскресенье в Минске не было централизованных акций протеста. При этом утром жители стали собираться в отдельных районах города. Марши устраивали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Как уточнил портал tut.by со ссылкой на очевидцев, значительное число силовиков и спецтехники находятся сейчас у резиденции президента.

Ранее МВД Белоруссии создало базу участников несанкционированных акций протеста. Митинги продолжаются в стране с августа, когда были объявлены результаты выборов президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Несогласные стали выходить на улицы и требовать его отставки, а также проведения повторных выборов.