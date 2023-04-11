11 апреля 2023, 00:08
Задержание журналиста WSJ Гершковича назвали незаконным в США
Госдеп: Эвана Гершковича незаконно удерживают в России
Госдепартамент считает журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского ведомства Веданта Патела. Его процитировал ТАСС.
«Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен вынес решение относительно того, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России», — заявил он.
Реклама
Уточняется, что если гражданина США признают «незаконно удерживаемым» несколько ведомств страны начнут разрабатывать стратегию по обеспечению освобождения этого лица.
Ранее Североатлантический альянс обратился к российской стороне с просьбой освободить журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.
Журналист был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже по заказу Соединенных Штатов. По предварительным данным, Гершкович занимался сбором представляющих государственную тайну данных о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.
США
Госдеп США
Россия
Задержание Эвана Гершковича
Реклама
Реклама