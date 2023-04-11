Мир 11 апреля 2023, 00:08 Задержание журналиста WSJ Гершковича назвали незаконным в США Госдеп: Эвана Гершковича незаконно удерживают в России YouTube

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Госдепартамент считает журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского ведомства Веданта Патела. Его процитировал ТАСС.

«Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен вынес решение относительно того, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России», — заявил он.

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Уточняется, что если гражданина США признают «незаконно удерживаемым» несколько ведомств страны начнут разрабатывать стратегию по обеспечению освобождения этого лица.

Ранее Североатлантический альянс обратился к российской стороне с просьбой освободить журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

Журналист был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже по заказу Соединенных Штатов. По предварительным данным, Гершкович занимался сбором представляющих государственную тайну данных о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.