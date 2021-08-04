Задержание угрожавшего взорвать здание правительства Украины сняли на видео

Силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Очевидцы сняли на видео момент, когда его выводят на улицу.

Задержанный пришел в здание кабмина утром 4 августа. Он грозился взорвать в гранату. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что этот человек — ветеран АТО. На войне в Донбассе он был ранен. Бывший президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.

При захвате кабмина мужчина ругался, грозил, что отпустит предохранитель гранаты, и утверждал, что готов сесть на 10 лет. В здание он зашел через бюро пропусков. Спецназ задержал мужчину. Как пишут украинские СМИ, его зовут Владимир Прохнич. Во время спецоперации силовикам не понадобилось оружие. Пострадавших нет.