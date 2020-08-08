Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что история с задержанием в конце июля граждан России в Белоруссии по факту оказалась провокацией. Ее устроило третье государство.

«Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — приводит ТАСС слова Захаровой на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Ранее о фактах, что в этой ситуации было замешано третье государство, рассказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Он не исключил, что проверка, которую организовал СК РФ, выявит заказной характер обмана, в который втянули россиян.

Более 30 граждан России задержали в Белоруссии в конце июля. Их назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер» и обвинили в планировании массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов. Глава Украины Владимир Зеленский попросил во время телефонного разговора белорусского лидера Александра Лукашенко выдать их Киеву по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе, пишет «Газета.ru».