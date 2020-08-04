Задержание россиян в Белоруссии назвали безосновательным

Называть «враньем» или «легендой» сведения о транзите граждан России, которых задержали в Белоруссии, некорректно и безосновательно. Таким мнением поделился глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявления Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны, конечно, с острейшей кампанией по выборам президента Белоруссии. Российская сторона по-прежнему считает безосновательным задержание наших граждан. Называть „враньем“ или „легендой“ сведения о транзите россиян некорректно по меньшей мере», — приводит РИА «Новости» слова Слуцкого.

Парламентарий выразил надежду, что Белоруссия останется ближайшим союзником России, и назвал все обвинения в попытке дестабилизации ситуации в республике надуманными.

Власти Белоруссии на днях задержали и арестовали 33 россиян, которых подозревают в причастности к ЧВК «Вагнер» и планировании в республике массовых беспорядков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы белорусского президента, которые намечены на 9 августа.

Задержанные россияне, по его словам, могут быть сотрудниками ЧОП, которые по своим делам летели транзитом через Белоруссию и опоздали на рейс. Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал «враньем» и «легендой» заявление, что россияне направлялись в Стамбул.