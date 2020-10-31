Речь идет о 35-летнем местном жителе, указано в материале. Накануне теракта он контактировал с нападавшим. Сейчас задержанный находится под стражей.

Утром 29 октября мужчина с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами террориста стали две женщины и мужчина. Нападавший перерезал горло 60-летней француженке и почти ее обезглавил. Глубокие раны в области горла получил 55-летний мужчина. Еще одна погибшая — 44-летняя женщина. Она скончалась от ранений около церкви.

Во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Во стране начал действовать план по противодействию терроризму Vigipirate.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что нападавший имел при себе нож, два мобильных телефона и Коран.