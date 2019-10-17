Задержан подозреваемый в закупке у РФ деталей для «Укроборонпрома»

Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением. За это он может получить наказание в виде заключения на срок от пяти до восьми лет, также у него отнимут право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гладковского задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Ему не разрешили вылететь из аэропорта Борисполь.

СНБО Украины возглавил Алексей Данилов Подробнее

По версии следствия, Гладковский замешан в хищениях в оборонной сфере Украины. С 2016 года он и еще несколько человек продавали национальным оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Предположительно, товар они завозили из России контрабандой или покупали на складах воинских частей на Украине. Размер хищений — более 9,2 миллиона долларов (более 590 миллионов рублей).