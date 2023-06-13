13 июня 2023, 14:30
Задержан подозреваемый в убийстве российского туриста в Стамбуле — СМИ
Haber Global: полиция поймала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле
Полицейские задержали в Стамбуле мужчину, подозреваемого в убийстве российского туриста 11 июня. Об этом сообщил канал Haber Global. В генконсульстве проверяют эту информацию, написал ТАСС.
По данным канала, подозреваемого удалось найти в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. Его доставили в суд после первичного допроса. Под стражу мужчину взяли в понедельник, 12 июня.
Реклама
Сорокалетний россиянин погиб за день до этого в результате драки. Нападавшие вымогали у него телефон, один из них ударил туриста ножом в сердце. Его нашли мертвым 11 июня около 16:00 в переулке возле улицы Истикляль. Генконсульство контактирует с турецкими правоохранительными органами и семьей погибшего.
Ранее аналитики Страхового дома ВСК назвали Турцию самым опасным для россиян зарубежным курортом: на нее приходится около 41% страховых случаев. Правда, речь шла не о нападениях, а о болезнях: гастрите, отите, фарингите.
Турция
Убийства
Полиция
Реклама
Реклама