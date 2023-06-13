Мир 13 июня 2023, 14:30 Задержан подозреваемый в убийстве российского туриста в Стамбуле — СМИ Haber Global: полиция поймала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле Викимедиа

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Полицейские задержали в Стамбуле мужчину, подозреваемого в убийстве российского туриста 11 июня. Об этом сообщил канал Haber Global. В генконсульстве проверяют эту информацию, написал ТАСС.

По данным канала, подозреваемого удалось найти в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. Его доставили в суд после первичного допроса. Под стражу мужчину взяли в понедельник, 12 июня.

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Сорокалетний россиянин погиб за день до этого в результате драки. Нападавшие вымогали у него телефон, один из них ударил туриста ножом в сердце. Его нашли мертвым 11 июня около 16:00 в переулке возле улицы Истикляль. Генконсульство контактирует с турецкими правоохранительными органами и семьей погибшего.

Ранее аналитики Страхового дома ВСК назвали Турцию самым опасным для россиян зарубежным курортом: на нее приходится около 41% страховых случаев. Правда, речь шла не о нападениях, а о болезнях: гастрите, отите, фарингите.