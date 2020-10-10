Задержан организатор беспорядков в Бишкеке

На него завели соответствующее уголовное дело. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать его соучастников с целью задержания.

Ранее независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов выразил мнение, что протесты в Бишкеке никак не повлияют на отношения России и Киргизии. У митингующих нет внешней агрессии. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Директор института стран СНГ в Бишкеке Александр Князев согласился с такой позицией. По его словам, происходящее в стране не имеет отношения к России: в Киргизии нет ни одного политика, который пропагандировал бы антироссийскую политику.

Также он добавил, что России следует занять выжидательную позицию и не вмешиваться в конфликт.