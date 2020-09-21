Более детальной информации о личности задержанного пока не поступало, уточнило РИА «Новости».

В субботу ближе к полуночи стало известно, что правоохранительные органы перехватили посылку с ядом рицином в адрес американского президента Дональда Трампа. Спецслужбы официально подтвердили, что посылка с ядом действительно была. Сейчас по данному факту ведется расследование.

Вся поступающая в Белый дом почта сначала сортируется и проверяется в отдельном здании. Посылку с ядом пришлось отправить на два теста.

Рицин — высокотоксичное вещество растительного происхождения. При попадании небольшого количества в организм перорально он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек. Смерть наступает в результате коллапса системы кровообращения.