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    21 сентября 2020, 02:49

    Подозреваемый в отправке рицина Трампу задержан — NBC

    Валерия Шафирко

    Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в Соединенные Штаты из Канады. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США.

    Более детальной информации о личности задержанного пока не поступало, уточнило РИА «Новости».

    В субботу ближе к полуночи стало известно, что правоохранительные органы перехватили посылку с ядом рицином в адрес американского президента Дональда Трампа. Спецслужбы официально подтвердили, что посылка с ядом действительно была. Сейчас по данному факту ведется расследование.

    Вся поступающая в Белый дом почта сначала сортируется и проверяется в отдельном здании. Посылку с ядом пришлось отправить на два теста.

    Рицин — высокотоксичное вещество растительного происхождения. При попадании небольшого количества в организм перорально он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек. Смерть наступает в результате коллапса системы кровообращения.

    Новости SMI.FM