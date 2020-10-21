Захватчика банка в Зугдиди задержали. Заложники вышли на свободу

Грузинские стражи порядка задержали мужчину, захватившего в Зугдиди банк. Он требовал возможность безопасного отхода с 500 тысячами долларов.

Об этом сообщил Первый канал Грузии. Ранее сообщалось, что днем 21 октября в Зугдиди в офис «Банка Грузии» ворвался вооруженный преступник. Он захватил заложников и потребовал выдать ему 500 тысяч долларов, а также обеспечить возможность безопасного отхода. С помощью полицейских удалось освободить часть людей. До последнего момента с преступником оставались 16 человек.

Перед зданием банка и по периметру была мобилизована военная техника, которую затем по требованию захватчика пришлось убрать. В Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

По данным РИА «Новости», сдавшегося захватчика вывели с поднятыми руками, все заложники освобождены.