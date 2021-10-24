Задержан главарь крупнейшего наркокартеля Колумбии

В муниципалитете Некколи на северо-западе Колумбии был задержан полицией главарь наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Власти страны назвали операцию очень серьезной победой.

Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Иван Дуке.

«Этот удар по Отоньелю в рамках операции „Осирис“ знаменует конец для „Клана залива“», — приводит его слова газета El Tiempo.

Дуки заявил, что задержание Усуги стало самым серьезным ударом по наркоторговле в этом веке. Его можно сравнить разве что с «падением наркобарона Пабло Эскобара в 1990-х годах».

Президент Колумбии отметил, что в отношении Усуги действует несколько запросов по экстрадиции. В числе, от США. Дуке уточнил, что это вопрос будет урегулирован, но так, чтобы это не помешало раскрыть преступления в Колумбии.

«Клан залива» считался крупнейшим преступным конгломератом в стране, а его главарь Усуги был самым разыскиваемым преступником Колумбии.

Мексиканские полицейские раскрыли съему, по которой преступники похищали подростков. Они знакомились с детьми в онлайн-играх и предлагали им за деньги прослушивать переговоры силовиков. Разумеется, их обманывали, похищали и требовали с родителей выкуп.