Задержан глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Череченя

Белорусская милиция второй день подряд задерживает руководителей избирательных штабов соперников Лукашенко на выборах. Сегодня правоохранители забрали Николая Лысенкова. Он руководит кампанией кандидата в президенты Сергея Череченя. Сам момент задержания попал на видео.

На место прибыли два экипажа. В беседе с Лысенковым сотрудники милиции заявили, что против него завели административное производство по статье 23.34 и требуется проехать в отдел для проверки.

В беседе с изданием Tyt. by, Сергей Черечень заявил, что начальнику его штаба вменяют «Организацию несанкционированного массового мероприятия». Само задержание произошло около избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Лысенков был наблюдателем.

«Я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся», — пояснил Черечень.

В минувший четверг, 6 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. После беседы в отделе по борьбе с организованной преступностью ее отпустили.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось во вторник, 4 августа. Оно продлится до 8 числа. Основным днем волеизъявления граждан станет воскресенье, 9 августа.

На пост главы Белоруссии претендуют пять человек: действующий президент страны Александр Лукашенко, для него это будет шестой срок. Представитель оппозиционных сил Светлана Тихановская, которую уже называют основным конкурентом Лукашенко. Также кандидатами в президенты стали Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая и Сергей Черечень.