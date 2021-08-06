СМИ: главного босса итальянской мафии задержали в Испании

Главу итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити задержали в Испании. В бегах он был более двух лет и попался в руки полиции на одной из улиц Мадрида.

При обыске правоохранители нашли у Павильянити поддельные португальские документы, сообщил Daily Mail. У босса мафии изъяли шесть мобильных телефонов и около шести тысяч евро наличными.

Поимка 60-летнего главы «Ндрангеты» стала результатом совместной работы полиции Испании и Италии.

Отмечается, что поимка мафиози является результатом совместной работы испанской и итальянской полиции.

Павильянити помогал контролировать операции мафии на севере Италии и в Южной Америке. Итальянские СМИ окрестили его «боссом боссов» за роль в преступлениях, совершенных в 1980-х и 1990-х годах, включая убийства и торговлю наркотиками.

Мафиози впервые арестовали в Испании в 1996 году. Спустя три года его экстрадировали в Италию и приговорили к пожизненному сроку. В 2019 году Павильянити освбодили благодаря стараниям адвокатов: они обнаружили ошибку в судебных материалах, и дело пересмотрели.

После постановления суда об ошибочном освобождении мафиози итальянская прокуратура выдала ордер на его арест.