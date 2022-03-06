Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Египте

Борт «Уральских авиалиний», который собирался вылетать в Москву, задержали в Египте, сообщило РИА «Новости». Самолет должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Домодедово.

Пассажиры рейса U6 1886, по данным агентства, вернулись в отели. Источник РИА «Новости» пояснил, что лизингодатель подал заявку в авиационные власти Египта, чтобы они остановили этот самолет.

«Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации — прим. ред.) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — пояснил он.

В настоящее время готовится альтернативный маршрут, сообщили агентству в посольстве России в Каире.

«В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах», — цитирует посольство RТ.

Ранее Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с воздушными судами, которые зарегистрированы в иностранных реестрах, остановить заграничные рейсы: с 6 марта — за рубеж, а с 8 марта — из-за границы. Такое решение в Росавиации объяснили попыткой избежать задержания самолетов в аэропортах других стран из-за санкций.

Ростуризм также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, которые поддержали ограничения против РФ, из-за возможных сложностей с возвращением.