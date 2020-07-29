Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Шкляров родился в Гомеле. Свою карьеру политконсультанта он начал в Германии. В 2002 году он окончил ниверситет Фехты по специальности «Социальные и политические науки». Во время учебы он работал в кампании Ангелы Меркель.

В 2008 году он был волонтером в президентском предвыборном штабе Барака Обамы. В США с разными политиками он проработал до 2016 года.

Затем присоединился к штабу Дмитрия Гудкова и занимался агитационными материалами, а также работой с кандидатом на предвыборных встречах. В 2017 году он участвовал в онлайн-кампаниях Ксении Собчак на пост президента России.

В 2018 году присоединился к штабу оппозиционного кандидата в президенты Грузии Григория Вашадзе. По итогу Вашадзе смог пройти во второй тур.

Ранее в Белоруссии задержании 32 россиян. Об этом сообщил белорусский МИД.