facebook_pixel
    29 июля 2020, 21:42

    Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

    Арина Гудилова

    В Белоруссии задержали политического консультанта Виталия Шклярова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой белорусский телеканал «ОНТ». По данным телеканала, Шкляров «мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

    Шкляров родился в Гомеле. Свою карьеру политконсультанта он начал в Германии. В 2002 году он окончил ниверситет Фехты по специальности «Социальные и политические науки». Во время учебы он работал в кампании Ангелы Меркель.

    В 2008 году он был волонтером в президентском предвыборном штабе Барака Обамы. В США с разными политиками он проработал до 2016 года.

    Затем присоединился к штабу Дмитрия Гудкова и занимался агитационными материалами, а также работой с кандидатом на предвыборных встречах. В 2017 году он участвовал в онлайн-кампаниях Ксении Собчак на пост президента России.

    В 2018 году присоединился к штабу оппозиционного кандидата в президенты Грузии Григория Вашадзе. По итогу Вашадзе смог пройти во второй тур.

    Ранее в Белоруссии задержании 32 россиян. Об этом сообщил белорусский МИД.

    Новости SMI.FM