«Задели за живое»: Пушков пояснил реакцию Польши на слова Путина о после-анитсемите

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова президента России Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском «задели Варшаву за живое».

«Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Путин назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей» во время своего выступления на коллегии Министерства обороны РФ 24 декабря. Согласно документам, дипломат в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и даже одобрил установку памятника основателю Третьего рейха в Варшаве.

Польские власти после этого высказывания президента РФ предъявили претензии послу России Сергею Андрееву. Его вызвали в МИД Польши для разъяснительной беседы.