«Задействованы мощные силы». Лукашенко заявил о переломном моменте в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг выступил на Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что 2021 год для страны станет определяющим. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Лукашенко, власти Белоруссии не знают о планах, которые строят на страну внешние силы, поэтому в этом смысле 2021 год для нее станет переломным. Глава Белоруссии призвал людей быть стойкими и назвал внешние силы «очень мощными». По его словам, им придется противостоять.

«Мы удержали свою страну. Пока. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим», — сказал Лукашенко.

По словам президента республики, то, что происходило в 2020 году, он не может назвать попыткой цветной революции. По его мнению, это был мятеж.

«Это не была никакая не цветная революция, это мятеж, и форма его — именно мятеж, метод — блицкриг. Блицкриг не удался», — подчеркнул Лукашенко.

В минувшем году прошли выборы президента Белоруссии. По официальным данным, набрав более 80% голосов, победил Александр Лукашенко. Оппозиция с этим не согласилась, назвав победителем своего лидера, Светлану Тихановскую. Это породило мощную волну протестов.