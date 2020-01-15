«Задаст тон новой России». США и Европа «внимательно наблюдают» за отставкой правительства РФ
Об этом «360» сообщил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. По его мнению, такая слаженность выглядит как часть политического театра.
Медведев заявил, что считает «целесообразным» уйти после того, как Путин обозначил изменения в Конституции, которые дали бы Медведеву гораздо больше полномочий. Все будут очень вежливы, пока не узнают, кто займет пост премьер-министра. Это будет ключевое назначение. Кто бы это ни был, он задаст тон новой России, России после Путина. Будем очень внимательно наблюдатьБен Эйрисглавный редактор BNE-Intellinews.
Бен Эйрис предположил, что ЕС и США не будут комментировать отставку правительства России. Они также дождутся назначения нового премьер-министра.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об отставке Кабмина после обращения президента к Федеральному собранию.
Политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что уход правительства обеспечит новые условия развития и создаст новые возможности, которые необходимы для решения задач, поставленных президентом.