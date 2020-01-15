«Задаст тон новой России». США и Европа «внимательно наблюдают» за отставкой правительства РФ

Уход российского правительства в отставку, скорее всего, является первым шагом в подготовке президента РФ Владимира Путина к передаче власти, считают за рубежом. Кабмин ушел через час после его заявления о намерении изменить Конституцию страны и передать больше власти парламенту.

Об этом «360» сообщил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. По его мнению, такая слаженность выглядит как часть политического театра.

Медведев заявил, что считает «целесообразным» уйти после того, как Путин обозначил изменения в Конституции, которые дали бы Медведеву гораздо больше полномочий. Все будут очень вежливы, пока не узнают, кто займет пост премьер-министра. Это будет ключевое назначение. Кто бы это ни был, он задаст тон новой России, России после Путина. Будем очень внимательно наблюдать Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Бен Эйрис предположил, что ЕС и США не будут комментировать отставку правительства России. Они также дождутся назначения нового премьер-министра.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об отставке Кабмина после обращения президента к Федеральному собранию.

Политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что уход правительства обеспечит новые условия развития и создаст новые возможности, которые необходимы для решения задач, поставленных президентом.