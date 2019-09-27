Задачка для дошкольников поставила учителя в тупик

Задача из учебника по английскому языку для дошкольников поставила в тупик многих взрослых, в том числе учителя из Малайзии. Решение оказалось проще, чем ожидалось.

Задание выложил в своем Twitter учитель дошколят из Куала-Лумпура, зарегистрированный под ником Kema. Он написал, что нашел задание на Facebook. В нем дано пять слов (bag, pen, fish, egg, chair, nose), к которым нужно подобрать картинки. Изображения похожи на задания из учебника черчения.

Многие пользователи не смогли решить задачу, и пост быстро стал вирусным — его ретвитнули 17,5 тысячи раз.

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Один из комментаторов написал: «Я слишком стар». Другой посетовал: «Даже дети умнее меня, я плачу». «Объясните, пожалуйста», — потребовал третий.

Всего пользователи оставили более 10 тысяч комментариев. Некоторые дали правильный ответ и проиллюстрировали его.

Задание оказалось не связано со знанием английского языка. Слова нужно было вписать в геометрические фигуры. Прямоугольнику соответствовало слово nose — в нем нет букв, части которых выходят наверх строки или под нее. Верхние и нижние «выросты» многоугольников соответствуют буквам b, p, g и так далее.