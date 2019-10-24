Зачитавшую рэп принцессу пригласили на баттл в Крым

По информации «Царьграда», в Эсватии она известна не только как министр информационных технологий и связи, но и как рэп-исполнительница Pashu.

В официальном телеграм-канале РИА «Новости» опубликовало видео с выступлением девушки, после которого ее пригласили на крымский фестиваль молодежной культуры Rар Koktebel.

Сиханизо Дламини одна из 25 детей короля Мсвати III и королевы Инхосикати ЛаМбикиза (Сибонело Мнгометулу) и самая старшая среди них. Родственников у принцессы много, включая 200 теток и дядей.

В интервью «РИА-Новости» принцесса отметила, что русские люди яркие и живые. Они все время улыбаются.

«Мне показалось, что русские очень трудолюбивы. Очень образованная и высоко инновационная нация. Вчера на приеме выступления артистов были пронизаны позитивным зарядом энергии. Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать — артисты смогли вплести в свои выступления африканские мотивы, мотивы из всех уголков мира, но при этом сохранить ту уникальную культуру, которая есть в России — молодую, яркую, полную энергии», — сказала девушка.

Принцесса участвовала в форуме «Россия — Африка», который сейчас проходит Сочи.