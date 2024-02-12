Мир 12 февраля 2024, 10:38 Зачистка информполя и жесткая цензура. Как ЕС борется с «российской угрозой» в СМИ Логвинов: ЕС занят ведением информвойны против России и ее журналистов РИА «Новости»

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Евросоюз занимается тем, что, по сути, ведет войну против России на информационном поле, заявил РИА «Новости» и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он обратил внимание, что при этом ЕС использует нелегитимные меры против российских журналистов.

«Главный предлог связанного с информпотоками регулирования — противодействие „российской угрозе“», — указал собеседник агентства.

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Логвинов подчеркнул, что ЕС действует тут, как и в других областях, — вводит бесконечные санкции против журналистов и ограничивает работу российских СМИ, лишая европейское общество альтернативных информационных источников.

«В ЕС борются не с дезинформацией, а с „неугодными“ источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре», — добавил Логвинов.

По его оценке, речь идет буквально о зачистке информационного пространства. Одновременно с этим закручиванием гаек евробюрократия предпринимает попытки мобилизовать избирателей в контексте выборов в Европарламент, заключил он.