Зачем охранялось судно «Академик Черский»? Комментарий замсекретаря Совбеза
Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов пояснил, что корабли ВМФ охраняли трубоукладчики, которые строят «Северный поток — 2», чтобы избежать провокации других стран. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным RT, Попов заявил, что риски таких провокаций существовали, и охрана помогла их избежать.
«Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский», — рассказал он.