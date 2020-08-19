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    19 августа 2020, 15:54

    Зачем охранялось судно «Академик Черский»? Комментарий замсекретаря Совбеза

    Дарья Морозова

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов пояснил, что корабли ВМФ охраняли трубоукладчики, которые строят «Северный поток — 2», чтобы избежать провокации других стран. Об этом сообщил «Интерфакс».

    По данным RT, Попов заявил, что риски таких провокаций существовали, и охрана помогла их избежать.

    «Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский», — рассказал он.

    Новости SMI.FM